Torino, la Curva resterà vuota per protesta contro il Lecce: "Ora servono i fatti"

Dopo l’ennesima prestazione disastrosa, con la sconfitta per 6-0 in casa del Como, arriva la dura presa di posizione dei tifosi del Torino ed in particolare della Curva Maratona. Il settore più caldo del tifo granata ha espresso il proprio malcontento nei confronti della proprietà e della squadra con il seguente comunicato in cui si annuncia come la Curva resterà vuota domenica nella sfida al Lecce: "Il 6-0 non è stato solo una sconfitta. È stata l'ennesima umiliazione. È la fotografia di anni di gestione che hanno svuotato il Torino d'identità, ambizione e rispetto. Da troppo tempo subiamo una società che parla e non costruisce, che promette e non mantiene, che ha privato il Toro dei suoi valori. Ora basta!!! Per questo abbiamo deciso che domenica la Curva Maratona resterà vuota per tutta la partita. Non è disinteresse, non è abbandono.

È un segnale. Una scelta che va anche contro i nostri ideali, perché noi la Curva non la lasciamo mai, ma che oggi riteniamo necessaria per difendere il Torino. Negli ultimi anni molti tifosi del Toro hanno gettato rabbia e delusione solo sui social. Ora serve presenza e coerenza. È il momento dei fatti. O si cammina tutti nella stessa direzione o questo segnale perde forza. La Curva che manca parla più di qualsiasi coro".