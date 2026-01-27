Classifica a confronto con il 2024/25: la Fiorentina ha 22 punti in meno
Classifiche a confronto dopo ventidue giornate di Serie A riportate da TMW. Le due squadre col confronto peggiore restano Fiorentina e Atalanta, anche se la squadra nerazzurra grazie agli ultimi risultati positivi ha notevolmente ridotto il disavanzo rispetto alla scorsa Serie A. I viola invece sono a 22 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Andamento molto diverso quello delle due compagini che ieri sera hanno chiuso il programma della 22esima giornata: +3 per l'Udinese, -6 per l'Hellas Verona ultimo in classifica.
Di seguito il dato nel dettaglio.
Inter 52 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 22 partite di campionato)
Milan 47 (+13)
Roma 43 (+13)
Napoli 43 (-10)
Juventus 42 (+5)
Como 40 (+18)
Atalanta 35 (-11)
Bologna 30 (-7)
Lazio 29 (-10)
Udinese 29 (+3)
Sassuolo 26 (in Serie B)
Cagliari 25 (+4)
Genoa 23 (-3)
Cremonese 23 (in Serie B)
Parma 23 (+3)
Torino 23 (-3)
Lecce 18 (-2)
Fiorentina 17 (-22)
Hellas Verona 14 (-6)
Pisa 14 (in Serie B)
