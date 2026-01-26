Serie A, il Verona cade in casa contro l'Udinese e resta ultimo insieme al Pisa

Serie A, il Verona cade in casa contro l'Udinese e resta ultimo insieme al Pisa
Sì è da poco concluso il posticipo della 22ª giornata di Serie A tra Hellas Verona e Udinese, con i friulani che si sono imposti al Bentegodi per 3-1 grazie alle reti di Atta, Zanoli e Davis. A nulla è servito il gol del momentaneo pareggio siglato per i padroni di casa nel primo tempo da Gift Orban. Il risultato ovviamente sorride alla Fiorentina con i gialloblù che dopo questa sconfitta restano ultimi a 14 punti, alla pari del Pisa, staccati di tre lunghezze in classifica dai viola.