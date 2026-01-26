Serie A, il Verona cade in casa contro l'Udinese e resta ultimo insieme al Pisa
FirenzeViola.it
Sì è da poco concluso il posticipo della 22ª giornata di Serie A tra Hellas Verona e Udinese, con i friulani che si sono imposti al Bentegodi per 3-1 grazie alle reti di Atta, Zanoli e Davis. A nulla è servito il gol del momentaneo pareggio siglato per i padroni di casa nel primo tempo da Gift Orban. Il risultato ovviamente sorride alla Fiorentina con i gialloblù che dopo questa sconfitta restano ultimi a 14 punti, alla pari del Pisa, staccati di tre lunghezze in classifica dai viola.
Pubblicità
News
Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischiodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
2 Fiorentina-Como, le probabili formazioni: turnover in vista, ma Piccoli può essere ancora titolare
Copertina
FirenzeViolaCatherine e Giuseppe rilanciano l'obiettivo di realizzare in viola il sogno di Rocco Commisso
Tommaso LoretoUna batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com