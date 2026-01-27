Il Torino chiude un colpo per la difesa: è sbarcato in Italia Tchoca
Il Torino ha chiuso un colpo per la difesa. Come riporta TMW, è sbarcato stamani a Milano il difensore João Pedro de Sousa Rodrigues, noto con lo pseudonimo di Tchoca, giocatore pronto a sostenere le visite mediche e a firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al club granata.
Il giocatore arriva dal Corinthians ed era stato lo stesso club brasiliano nei giorni scorsi a comunicare i dettagli dell'operazione: la trattativa si è conclusa sulla base di un prestito oneroso fino a giugno da 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto in mano al club di Urbano Cairo per ulteriori 4,5 milioni di euro nel caso in cui il giocatore dovesse scendere in campo per almeno 10 partite da 45 minuti ciascuna. A corredo dell'acquisto, sono presenti anche bonus da 1 milione di euro più il 12% sulla futura rivendita del calciatore in favore del Corinthians.
