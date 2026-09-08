Ufficiale

Lazio, adesso è ufficiale: arriva in biancoceleste il centrale Diogo Leite

Lazio, adesso è ufficiale: arriva in biancoceleste il centrale Diogo LeiteFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 17:30News
di Redazione FV

L'accordo era già nell'aria ma ora da qualche minuto è anche ufficiale, la Lazio ha annunciato l'arrivo di Diogo Leite in biancocelsete. Il difensore portoghese, in passato accostato e seguito anche dalla Fiorentina, andrà a rimpolpare il reparto arretrato della squadra di Gennaro Gattuso. Questo il comunicato ufficiale del club: "La S.S. Lazio ufficializza il tesseramento del calciatore Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive".