Ufficiale
Lazio, adesso è ufficiale: arriva in biancoceleste il centrale Diogo Leite
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L'accordo era già nell'aria ma ora da qualche minuto è anche ufficiale, la Lazio ha annunciato l'arrivo di Diogo Leite in biancocelsete. Il difensore portoghese, in passato accostato e seguito anche dalla Fiorentina, andrà a rimpolpare il reparto arretrato della squadra di Gennaro Gattuso. Questo il comunicato ufficiale del club: "La S.S. Lazio ufficializza il tesseramento del calciatore Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive".
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