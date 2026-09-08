Verso Venezia-Fiorentina, aperta la vendita del settore ospiti: 40 euro

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Venezia FC comunica che dalle ore 15:00 di lunedì 7 Settembre sarà attiva la prevendita per il Settore Ospiti per la gara Venezia FC - Fiorentina, valevole per la 4° giornata del campionato di Serie A Enilive 26/27. L’incontro si disputerà allo Stadio Penzo venerdì 11 settembre alle ore 20:45. In conformità alle disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Firenze è prevista esclusivamente per il Settore Ospiti e solo per i sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva ACF Fiorentina. I biglietti saranno disponibili fino alle ore 19:00 di giovedì 10 settembre online sul sito www.vivaticket.com e presso le ricevitorie Vivaticket.

PREZZO BIGLIETTI SETTORE OSPITI

Intero € 40,00 più diritti di prevendita.

Il ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato A/R dal Venice Gate Parking allo Stadio PL Penzo e non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico. I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio PL Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso. Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.,Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non arrivare a Venezia sprovvisti di titolo d'accesso.