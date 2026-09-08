Caressa: "Mercato viola più per la società che per Grosso. Vanoli? Può generare confusione"

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Fabio Caressa, noto volto di SkySport, ha analizzato attraverso il suo canale YouTube il momento della Fiorentina, alla luce dell'esonero di Fabio Grosso e dell'arrivo di Paolo Vanoli: "Ero piuttosto prudente quando sentivo parlare di un mercato straordinario della Fiorentina. Grosso aveva fatto una buona stagione a Sassuolo, ma con giocatori che avevano caratteristiche differenti rispetto a molti degli acquisti arrivati a Firenze. Mi è sembrato soprattutto un mercato della società. Paratici ha un buon rapporto con Grosso, ma credo abbia colto diverse opportunità che si sono presentate sul mercato senza che queste coincidessero necessariamente con le esigenze tattiche dell’allenatore. Ci sono squadre che vengono costruite intorno all’allenatore. In questo caso, invece, mi è sembrato che la Fiorentina abbia seguito maggiormente una logica societaria.

Il cambio in panchina

Spazio poi alla visione di Caressa sul ribaltone in panchina che ha coinvolto Grosso e Vanoli: "La scelta di Vanoli è retrospettiva: hai rivoluzionato la squadra, hai cambiato allenatore e poi richiami quello che avevi prima. Ma nel frattempo la squadra è completamente diversa. È una decisione che mi sembra molto societaria e che può generare confusione, perché Vanoli si ritrova a lavorare con un gruppo costruito in larga parte per un altro allenatore".