Piantanida (Mediaset) duro sulla Fiorentina: "Mercato da 0 in pagella. Atta unico big"

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Il giornalista di Mediaset Franco Piantanida è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb per commentare il caos in casa Fiorentina. Ecco il suo pensiero sul momento dei viola: "La Fiorentina è da zero in pagella. Di certo ora nessun allenatore è disposto a venire alla Fiorentina per via del caos. Ad ogni modo Paratici per me ha sbagliato il mercato, perché l'unico vero big tra i nuovi innesti è Atta.

La verità è che Paratici ha fatto un mercato per sé stesso, per la sua riabilitazione agli occhi del calcio italiano. Fabio Grosso sarebbe andato bene se fosse rimasta la rosa dell'anno scorso, ma non puoi affidare una rivoluzione ad uno che non è un comandante. In più la soluzione adesso è richiamare un allenatore che avevi mandato via proprio per attuare la suddetta rivoluzione".