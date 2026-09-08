Biasin: "Paratici ha solo "accumulato" giocatori. Assurdo vendere Mandragora"

Biasin: "Paratici ha solo "accumulato" giocatori. Assurdo vendere Mandragora"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:15News
di Redazione FV

Il caporedattore di Libero Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sull'esonero di Fabio Grosso e sul ritorno in panchina di Paolo Vanoli: "Grosso ha fatto alcune scelte che lo hanno messo in difficoltà, soprattutto alla prima giornata di campionato, quando ha schierato giocatori che erano fuori dal progetto. Per tutta l'estate a Firenze è stato celebrato il lavoro di Paratici per i calciatori che ha portato, ma a me è sembrata più la celebrazione del Fantacalcio che del calcio. Prendere tanti giocatori bravi non significa automaticamente costruire una squadra. La sensazione è che Paratici abbia semplicemente accumulato giocatori. Adesso, per riuscire a metterli insieme, serviranno tempo e lavoro.

Non sarà semplice e forse fare qualche operazione in meno avrebbe aiutato. Perdere Kean e Mandragora alla fine del mercato? Il primo è una punta rara nel nostro calcio, mentre Mandragora è stato importantissimo per la Fiorentina nelle ultime stagioni: lasciarlo partire è stata un'assurdità. Vanoli è andato via soltanto pochi mesi fa, ma di fatto non conosce questa squadra, visto che è stata completamente trasformata. Anche per questo avrà bisogno di tempo».