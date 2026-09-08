Con Grosso divergenze di mercato. Ecco il possibile modulo di Vanoli

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La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'arrivo del nuovo allenatore. La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli, richiamato dopo l’esonero di Fabio Grosso. Il rapporto tra Grosso e il direttore sportivo Fabio Paratici si è rotto a causa di visioni diverse sul mercato e sul futuro della squadra. La società ha quindi deciso di cambiare allenatore e di affidarsi nuovamente a Vanoli, che aveva già guidato la Fiorentina nella stagione precedente. Vanoli ha accettato per la seconda volta di guidare una squadra che non ha contribuito a costruire. La rivoluzione estiva ha cambiato quasi tutta la rosa, ma sono rimasti alcuni giocatori che conosce bene, tra cui De Gea, Fagioli, Dodo, Pongracic, Ranieri, Brescianini, Ndour e Parisi. Proprio Fagioli potrebbe avere un ruolo importante, visto che Vanoli gli aveva già dato le chiavi del centrocampo.

Il modulo potrebbe essere il 4-3-3, con la possibile variante 4-2-3-1, con Atta nella trequarti. Vanoli conosce già l’ambiente e aveva ottenuto la fiducia dei tifosi, che lo avevano apprezzato per il lavoro svolto nella difficile lotta per la salvezza. Ora la sua missione è guarire il club, ritrovare risultati e risollevare la Fiorentina.