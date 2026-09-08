Napoli, McTominay operato per un'aritmia cardiaca: stop di due settimane
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È perfettamente riuscito l'intervento a cui Scott McTominay si è sottoposto questa mattina per correggere l'aritmia cardiaca recentemente riscontrata. Il centrocampista del Napoli ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital, come previsto dal programma medico. Questo il comunicato del Napoli sulle condizioni del giocatore: "Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital.
L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti".
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