Lazio, tegola Pedro: dovrà fermarsi per un mese per trauma distorsivo alla caviglia

Circa un mese di stop per Pedro dopo l'infortunio subito contro il Bologna in Coppa Italia. Lo si apprende dai canali ufficiali della Lazio, che informa i suoi tifosi che l'attaccante spagnolo ha subito un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno. L’attaccante ha già iniziato il programma riabilitativo specifico e sarà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per la definizione dei tempi di recupero.