Pisa-Milan apre il 25° turno di Serie A: ecco le formazioni ufficiali del match

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40News
di Redazione FV

Dopo non aver giocato l’ultimo turno di campionato e a dieci giorni dall’ultima partita, il Milan torna in campo. La sfida col Pisa apre la 25ª giornata. Hiljemark, alla seconda panchina, deve invertire la rotta del sua Pisa. Ecco le formazioni ufficiali del match:

PISA (3-4-3): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. Allenatore: Hiljemark.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. Allenatore: Allegri.