Fondo fine carriera calciatori, Grosso: "Operato nella massima trasparenza"

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Il Fondo di fine carriera ha sempre operato nella massima trasparenza, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto, è soggetto alla vigilanza di un Collegio sindacale triadico, mentre il bilancio è sottoposto, volontariamente, a revisione legale. Tutti gli iscritti, autonomamente, possono accedere online alla piattaforma gestita dal Fondo e controllare, in tempo reale, la loro posizione, con il dettaglio delle somme maturate". Lo evidenzia il presidente del Fondo, avv.Leonardo Grosso, "a seguito delle notizie di stampa pubblicate nella giornata odierna in merito ad alcune iniziative - recita una nota - volte a screditare l'immagine del Fondo di fine carriera". "Il Fondo ha, inoltre, sempre fornito puntuale riscontro ad ogni richiesta, dando conto del dettaglio degli importi spettanti" prosegue il presidente, spiegando che "in ottemperanza al proprio mandato, il Fondo ha sempre liquidato tempestivamente gli importi spettanti secondo quanto previsto dallo Statuto.

D'altro canto, nessun iscritto ha mai agito nei confronti dell'ente per la mancata corresponsione delle somme dovute". "Nel ribadire, pertanto, di aver costantemente tenuto un comportamento rispettoso del proprio Statuto e della Legge, allo stesso modo abbiamo ritenuto necessario difenderci da alcuni tentativi, apparsi per la verità come strumentali, di sottoporre il Fondo ad un controllo di gestione delle risorse, di natura esplorativa, e privo di concreti elementi giustificativi", conclude Grosso. (ANSA).