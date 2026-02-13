Como-Fiorentina giocata da TMW Radio: i pronostici degli opinionisti

Tra le partite di Serie A più interessanti c'è Como-Fiorentina, con i lariani che vogliono puntare sempre di più all'Europa che conta, mentre la Viola cerca punti per la salvezza. Ecco come la "leggono" alcuni degli ospiti di TMW Radio:

Stefano Impallomeni: "Se si vuole salvare, deve piazzare il colpo la Viola. Il Como ha poco da perdere, arriva più libero di testa".

Daniele Garbo: "La Fiorentina deve fare la corsa su Lecce e Cremonese, in caduta libera. Pisa e Verona credo non abbiano più possibilità di salvarsi".

Simone Braglia: "Il Como potrebbe approfittare degli scontri diretti del weekend. E poi ci sarà da recuperare il Milan...Il Como fa più fatica in casa e la Fiorentina è messa malissimo".