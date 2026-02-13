Niente Tottenham per De Zerbi: sarà Tudor il nuovo tecnico degli Spurs

Il Tottenham Hotspur dopo l’addio a Thomas Frank, ha accelerato la ricerca del nuovo allenatore, individuando in Igor Tudor il profilo ideale per guidare la squadra in un momento delicato della stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i contatti avviati in mattinata tra le parti hanno avuto esito positivo. Nelle ultime ore sarebbe stato infatti raggiunto un accordo verbale: il tecnico croato, ex allenatore di Olympique de Marseille e Juventus FC, ha accettato una proposta di contratto fino a giugno 2026.

Ora manca soltanto l’ultimo passaggio formale, ovvero la firma sui documenti. Resta quindi ancora libero Roberto De Zerbi, accostato agli Spurs e sogno di mercato dei tifosi viola per la panchina della Fiorentina