Che fine ha fatto Ranieri? Da capitano a desaparecido. La parabola dell'ex capitano

La storia di Luca Ranieri se dovesse essere rappresentata in forma matematica diventerebbe facilmente una parabola. Da 0 a 100, poi di nuovo a 0 o quasi. Perché da esubero ormai tre anni fa, il classe '99 era riuscito a scalare le gerarchie prima con Italiano e poi con Palladino fino a diventare capitano della squadra. Qualcosa però in questa stagione si è rotto e adesso non solo ha perso la fascia, ma è diventato semplicemente un uomo da inserire nei minuti finali e in un ruolo non suo, quello di esterno a sinistra. Le statistiche della stagione stando alla sola Serie A sono impressionanti: più di mille minuti giocati fino al 2026, appena 120 da quando siamo entrati nel nuovo anno.

La sliding door

Il momento in cui è cambiato tutto è da far coincidere con metà dicembre e le sconfitte dolorose contro Sassuolo ed Hellas Verona. Da quel momento Vanoli ha deciso di far "retrocedere" l'uomo simbolo della squadra togliendogli la fascia nella prima vittoria stagionale contro l'Udinese al Franchi, e poi togliendolo direttamente dal campo quando è tornato Gosens. Dal 4 gennaio ad oggi Ranieri ha giocato appena 120 minuti in 7 partite, entrando quasi sempre nel finale e solo per giocare manciate di minuti. A gennaio si era paventato anche un suo addio ma poi nonostante qualche interesse soprattutto da parte della Lazio, Ranieri è rimasto a fare panchina a Firenze senza però fare polemiche pubbliche o in spogliatoio ma continuando a lavorare in silenzio.

Contro il Como ancora in panchina?

Neanche i numeri disastrosi della difesa formata da Pongracic e Comuzzo sembrano poter far cambiare idea a Vanoli che anche contro il Como è intenzionato a puntare sui due centrali protagonisti di diverse sbavature nelle ultime partite. La Fiorentina prende gol da 6 partite consecutive e solo con la Cremonese negli ultimi due mesi è riuscita a tenere la porta inviolata. Una strana fine per Ranieri che non riesce più a trovare posto in una difesa che fa acqua da tutte le parti. Con buona pace dell'ex capitano che spera in una chance per poter tornare ad incidere ma probabilmente dovrà attendere ancora e chissà quanto.