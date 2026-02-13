Pisa, tegola per Hiljemark: Scuffet salta il Milan al suo posto il brasiliano Nicolas
Il Pisa ha da poco ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la gara contro il Milan di questa sera alle ore 20:45 che inaugurerà la 25esima giornata di Serie A. Nell’elenco non figura Simone Scuffet che, come riportato da Tuttomercatoweb.com, sarà assente per via di un problema muscolare in corso di valutazione. Una tegola non indifferente per la squadra toscana, che già doveva fare i conti con l'indisponibilità di Semper, e che schiererà dunque dal primo minuto il brasiliano Nicolas Andrade. Da capire dunque se poi Scuffet sarà presente il 23 febbraio nella sfida che il Pisa dovrà disputare in casa della Fiorentina. Questa intanto la lista completa dei convocati per oggi del club nerazzurro:
Portieri: Nicolas, Luppichini, Guizzo.
Difensori: Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli, Calabresi, Coppola.
Centrocampisti: Angori, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Toure, Iling-junior, Aebischer, Loyola, Piccinini, Lorran.
Attaccanti: Meister, Tramoni, Stengs, Moreo, Lorran, Stojilkovic.
