De Paola: "Comuzzo e Pongracic commettono delle scemenze in difesa"

Il direttore Paolo De Paola è stato ospite a TMW Radio nel corso di Maracanà ha commentato i vari temi e partite di questo fine settimana, tra questi anche le numerose falle difensive della Fiorentina. Ecco le sue parole: "La Fiorentina fa qualche scemenza in difesa, con Comuzzo e Pongracic. È quello che dà delle insicurezze alla Viola. Io vedo favorito il Como". In seguito ha aggiunto le proprie considerazioni su De Zerbi, che è tra i nomi più accreditati come possibile sostituto di Paolo Vanoli: "Cosa ha vinto finora? Zero.

Deve fare di più. I santoni e i sapientoni li voglio vedere all'atto pratico. Chi si erge a sacerdote delle spiegazioni di vita non mi piace, mi ha stufato. Non è che viene troppo pompato, è lui che si pompa. Ogni volta che parla, dà lezioni di vita"