Il Pisa arriverà a Firenze da ultimo in A: il Milan vince 2-1 grazie a Modric

Il Pisa arriverà a Firenze da ultimo in A: il Milan vince 2-1 grazie a Modric
Oggi alle 22:41
di Redazione FV

Il Pisa lotta fino alla fine ma cade alla Cetilar Arena contro il Milan. A decidere la sfida è uno scavetto di Luka Modric all'85esimo dopo che i rossoneri erano andati in difficoltà contro i padroni di casa bravi a pareggiare con Loyola a metà secondo tempo dopo la rete nel primo di Loftus-Cheek. Da segnalare sul punteggio di 1-0 per il Milan l'errore dal dischetto di Fullkrug. Alla fine il punteggio segna 2-1 per il Milan che si porta così a -5 dall'Inter capolista e soprattutto lascia il Pisa in fondo alla classifica con 15 punti. I toscani sono attesi alla prossima partita dal derby contro la Fiorentina a Firenze.