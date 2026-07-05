Social Guelfi, Fabbri e Iapichino: serata da incorniciare. Il ringraziamento della sindaca Funaro

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Ieri lo sport fiorentino ha vissuto una giornata da protagonista grazie alle imprese di Larissa Iapichino che ha superato il record italiano di mamma Fiona, del pesista Leonardo Fabbri che ha messo a segno un'altra vittoria e dei Guelfi, che hanno vinto lo scudetto di football americano. A sottolineare i tre successi arrivano i complimenti della prima cittadina di Firenze, Sara Funaro, che in un post scrive:

"Un fine settimana straordinario per lo sport fiorentino. Complimenti a Larissa Iapichino, che ha scritto una pagina di storia superando il record italiano di sua madre, Fiona May. Un traguardo emozionante. Complimenti ai nostri Guelfi Firenze, campioni d’Italia per la seconda volta al termine di una stagione straordinaria. Un successo che rende orgogliosa tutta la città. E bravissimo a Leonardo Fabbri, che conquista la vittoria a Eugene: quinto successo in carriera nella Diamond League, il secondo di questa stagione, con la miglior prestazione mondiale dell’anno. Tre imprese che ci riempiono di orgoglio e portano il nome di Firenze sempre più in alto, in Italia e nel mondo. Grandi!".