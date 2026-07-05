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Beltran si congeda da... Valencia con un post di gratitudine. Nulla per la Fiorentina finora

Beltran si congeda da... Valencia con un post di gratitudine. Nulla per la Fiorentina finoraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:20News
di Redazione FV

L'attaccante Lucas Beltran è ormai tornato al River Plate, lasciando definitivamente la Fiorentina che proprio dal club argentino lo aveva prelevato nel Ferragosto 2023, rivendendolo dopo due stagioni incolore e una in prestito al Valencia. Nonostante l'ufficialità il giocatore, almeno per ora, non ha salutato Firenze e la Fiorentina nonostante l'opportunità datagli di giocare in Europa impinguando anche le casse del River, eppure oggi è invece arrivato il post di saluto al Valencia pieno di affetto e gratitudine. 

"Grazie mille Valencia, sono grato di aver fatto parte di questo grande club - si legge nel post Instagram - Non è stata la stagione che tutti abbiamo desiderato, ma ho provato a dare il meglio sia dentro che fuori dal campo. Grazie ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che lavorano al club per il modo in cui mi hanno trattato quest'anno e un ringraziamento speciale ai Valencianistas per essere sempre stati lì nonostante alcuni risultati negativi. Amunt Valencia" scrive sui social l'attaccante che, come detto, non si è mai congedato dalla Fiorentina. C'è sempre tempo ovviamente.