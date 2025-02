Lazio-Napoli alle 18: ecco le formazioni ufficiali scelte da Baroni e Conte

Alle 18 fischio d'inizio per il big match Lazio-Napoli che anche la Fiorentina osserverà da diretta interessata visto che la Lazio è quarta a +3 punti sulla squadra viola che giocherà domani. Gara non facile per la squadra di Baroni con il Napoli che vuole mantenere le distanze dall'Inter impegnata domani nel derby d'Italia con la Juventus. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori Baroni e Conte:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

Napoli (3-5-2): Meret; Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte