Visite già fatte per Sohm che domani firmerà con il Venezia

Visite già fatte per Sohm che domani firmerà con il VeneziaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 23:20News
di Redazione FV

Domani il giocatore della Fiorentina Simon Sohm diventerà ufficialmente un nuovo centrocampista del Venezia, come già anticipato. Sky sport conferma che sarà domani, 1° agosto, il giorno della firma visto che oggi ha già effettuato le visite mediche.

Il giocatore arriva dalla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. 