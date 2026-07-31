Ufficiale
L'ex attaccante della Fiorentina Sabiri si accasa all'Eyupspor in Turchia
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L'ormai ex attaccante della Fiorentina, Abdel Sabiri, che ha passato l'ultima stagione fuori rosa, dopo la fine del contratto con il club viola a fine giugno riparte dalla Turchia. Il giocatore ha infatti firmato per l'Eyupspor che lo ha annunciato in queste ore: "Benvenuto, Abdelhamid Sabiri! Il nostro club ha firmato un contratto con Abdelhamid Sabiri.
Auguriamo a Abdelhamid Sabiri una carriera piena di successi con la nostra maglia viola-gialla e diamo il benvenuto nella nostra comunità".
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