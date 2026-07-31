Dovbyk: "Ho scelto Bologna per l'ambizione del club, molti attaccanti qui sono cresciuti"

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L'ormai ex obiettivo della Fiorentina (o almeno era stato accostato al club viola) Artem Dovdyk è appena passato dalla Roma al Bologna dove ha parlato ai canali ufficiali per spiegare la sua scelta: "Ho scelto il Bologna grazie ai direttori sportivi e anche grazie al mister Domenico Tedesco. Mi ha fatto solo una domanda: 'Vuoi giocare a Bologna?'. Io ho risposto di sì, poi abbiamo avuto una chiacchierata e mi ha spiegato sia il progetto che l'ambizione di un club che vuole ottenere ottimi risultati in questa stagione. Io proverò a dare una mano e metterò tutto me stesso al servizio della squadra".

Quali le prime impressioni?

"Le prime impressioni sono quelle di un gruppo molto unito, quasi come una famiglia. Tutti lottano l'uno per l'altro e ci sono giocatori con ottime qualità individuali. Ho giocato spesso contro il Bologna e sono sempre state partite difficili".

Bologna è sempre stato un posto positivo per gli attaccanti.

"So che diversi attaccanti che hanno giocato qui sono migliorati molto, io cercherò solo di aiutare la squadra segnando più gol possibili. Sono ambizioso e ho voglia di giocare, voglio dare una mano e tornare al massimo della mia condizione".