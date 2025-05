Lazio, Il Messaggero lancia la clamorosa suggestione Sarri per il dopo Baroni

Il Messaggero, stamani in edicola, lancia un'indiscrezione clamorosa. Tra i profili valutati dalla Lazio per sostituire Marco Baroni potrebbe esserci Maurizio Sarri. Lotito non ama i cavalli di ritorno, sa che dovrebbe dare delle garanzie a Sarri, ma sullo sfondo c'è il ds Fabiani che da mesi spinge per questa soluzione. Il dirigente è infatti convinto che sia lui l'uomo giusto per valorizzare il gruppo biancoceleste. Nelle sue idee, anzi, avrebbe potuto già farlo in questa stagione. Occhio anche a Vincenzo Italiano, che piace tanto.