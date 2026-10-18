La Lazio non si ferma più: vittoria per 3-0 in casa della Juventus e Inter agganciata

La Lazio torna capolista, affiancando l'Inter a quota 19 punti: la banda di Rino Gattuso espugna l'Allianz Stadium con un netto 3-0 e infligge una pesante sconfitta alla Juventus. Dopo una prima parte di gara senza particolari emozioni, sono i biancocelesti a sbloccare il risultato al 38': cross dalla sinistra di Zaccagni e colpo di testa vincente di Provstgaard, che non lascia scampo a Vicario. I bianconeri provano a mantenere il controllo del gioco, ma faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Mandas. Prima dell'intervallo, la squadra ospite sfiora anche il raddoppio, con una conclusione di Nuno Tavares che si stampa sulla parte alta della traversa.

Nella ripresa Spalletti prova a cambiare l'inerzia della partita inserendo Woltemade al fianco di Kolo Muani, ma al 67' arriva il colpo che indirizza definitivamente la sfida: Isaksen trova la rete dello 0-2 e gela lo Stadium. I tentativi della Juventus di riaprire la gara non producono gli effetti sperati e nel finale Dele-Bashiru firma anche il tris, completando una serata da incorniciare per i biancocelesti. Al fischio finale, per i bianconeri arrivano i fischi del pubblico di casa, mentre la Lazio festeggia una vittoria importante e meritata in trasferta.