Lamouliatte (Fiorentina Primavera): "Il Viola Park è incredibile. Non potevo dire di no ai viola"

vedi letture

Hugo Charles Lamouliatte si racconta. Lo fa ai canali ufficiali della Fiorentina. Il terzino francese classe 2006 ha parlato della sua esperienza con la Primavera di Galloppa: "Far parte di una squadra che si può allenare in uno dei centri sportivi più importanti e belli d'Europa è bellissimo. Avevo l'opportunità di rimanere in Francia ma alla Fiorentina non potevo dire di no, è un club che ha visto tanti campioni passare da qui.

Com'è il calcio in Italia? È un calcio che è molto diverso da quello che conoscevo, qui lavoriamo molto sulla tattica. Sono contento perché sto imparando tanto e sono un giocatore più completo. E su Firenze posso dire che qui c'è un amore incredibile per la maglia viola. Quando ero piccolo mi ispiravo a Sergio Ramos, ora guardo più a giocatori come Digne e Hakimi. Spero di raggiungere il loro livello".