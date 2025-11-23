Il Verona perde in casa e resta ultimo con la Fiorentina. Il Parma respira

Il Verona perde in casa con il Parma 1-2 e resta fanalino di coda a quota 6 in comproprietà con la Fiorentina che ieri sera non è andata oltre il pareggio con la Juventus (ma che dalla sua ha una migliore differenza reti e dunque sarebbe penultima). A decidere le sorti del Parma è stata una doppietta di Pellegrino che ha aperto le marcature al 18' (dopo un gol annullato per fuorigioco ad Orban del Verona e due minuti prima della traversa del compagno di squadra Sorensen) e poi le ha chiuse all'80'. In mezzo il gol di Giovane che aveva ridato speranze agli scaligeri con l'1-1 al 65' ma che poi ha commesso l'errore che ha portato al raddoppio ducale. Una gioia insomma spenta dopo un quarto d'ora.

Sorride invece il Parma che con tre punti scavalca momentaneamente Lecce e Pisa che devono ancora giocare e aggancia il Cagliari a quota 11. Proprio i sardi sono reduci da un rocambolesco 3-3 con il Genoa terzultimo. La sconfitta mette a rischio anche la panchina di Paolo Zanetti.