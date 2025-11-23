FirenzeViola Fiorentina subito al lavoro, terapie per i due infortunati

La Fiorentina dopo il pareggio contro la Juventus che è valso un piccolo passo avanti anche in classifica (sempre ultimi come punti - 6 come il Verona - ma penultimi vista la differenza reti migliore) in mattinata è tornata già al lavoro al Viola Park. Non c'è tempo infatti di sorridere (almeno in parte, per la reazione e per un punto prezioso in chiave salvezza per ora) che la squadra deve già concentrarsi sulla gara di giovedì in Conference contro l'Aek.

Una partita non facile visto che il passo falso nella scorsa partita in Germania con il Mainz non ne permette altri se si vogliono evitare i playoff e visto che poi le energie dovranno convogliarsi sulla rimonta in campionato.

La squadra si è divisa tra chi ha fatto scarico e chi invece ha lavorato sul campo anche in vista di una maglia da titolare appunto giovedì. Per un Gosens che va recuperando, Vanoli perde però Dodo e Piccoli. Il primo, come comunicato ieri sera dal club viola, ha accusato un risentimento ai flessori della coscia destra mentre l'attaccante è uscito per un trauma distorsivo alla caviglia destra. In particolare il brasiliano dovrà essere rivalutato nelle prossime ore ma intanto oggi per entrambi riposo e terapie. Al momento è difficile prevedere un loro utilizzo con l'Aek.