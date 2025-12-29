La Fiorentina su Silvetti dell'Inter Miami: piace l'esterno classe 2006

vedi letture

La Fiorentina sta cercando degli esterni offensivi da portare a Firenze nella prossima sessione di calciomercato invernale e secondo quanto riporta Sky Sport, un nome che piace è Mateo Silvetti, attaccante che attualmente veste la maglia dell’Inter Miami. Il classe 2006 originario di Rosario, ha giocato diverse stagioni al Newell's prima di approdare a Miami.