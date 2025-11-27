La politica dei piccoli passi, vincere contro l'AEK per avvicinarsi agli ottavi

vedi letture

L'obiettivo della Fiorentina nella linea dettata da Vanoli, è quello della politica dei piccoli passi. In campionato, come in Europa. E in

Conference, il primo passo da fare è quello di scansare la trappola dei playoff di febbraio. Il che non sarebbe affatto poco per più ragioni. Primo, la Fiorentina avrebbe (avrà) da giocare un turno (doppia sfida) in meno della competizione. Secondo: il doppio turno in questione la costringerebbe ad affrontare un avversario di fascia non esattamente banale.

Per fare ciò però sarà fondamentale vincere stasera contro l'Aek Atene, e in tal senso Paolo Vanoli sembra aver già scelto gli undici titolari, facendo riferimento a una sorta di turnover 'light', leggero, ovvero in parte obbligato per ragioni di condizione fisica dei suoi e in parte voluto per testare le qualità e l'inserimento nel pacchetto dei protagonisti del riscatto della squadra, quei giocatori che erano finiti ai margini con la gestione Pioli. Lo riporta La Nazione.