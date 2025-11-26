Fiorentina in lotta salvezza, Zazzaroni: "I numeri parlano chiaro. Ma non si sa mai"

Fiorentina in lotta salvezza, Zazzaroni: "I numeri parlano chiaro. Ma non si sa mai"FirenzeViola.it
Oggi alle 19:20News
di Redazione FV

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, si è espresso anche sulle possibilità di salvezza della Fiorentina e sull'operato di Raffaele Palladino all'Atalanta: "L'Atalanta è una buona squadra, Palladino farà meglio di Juric ma non ritornerà tra le prime quattro. Sulla Fiorentina dico che i numeri dicono che non si salverà, ma possono succedere tante cose, ha la rosa per fare bene e uscirne".