Las Palmas, Amatucci miglior giocatore di novembre: il post

Ieri alle 23:05News
di Redazione FV

Il Las Palmas ha nominato Lorenzo Amatucci miglior giocatore del mese di novembre. Il centrocampista classe 2004, in prestito dalla Fiorentina, è stato celebrato dal club spagnolo sui propri canali social: “Qui non abbiamo dubbi”, il messaggio rivolto al profilo ufficiale de La Liga dal club gialloblù.

Questo il post originale pubblicato su Instagram dal Las Palmas: