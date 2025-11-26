Ascolti Dazn, il derby di Milano è stato il più visto di sempre: il dato

vedi letture

Il derby della Madonnina andato in scena domenica scorsa ha fatto registrare il record di incasso per il campionato italiano, ed è stato anche il più visto di sempre su Dazn. Il principale broadcaster del campionato - scrive TMW - ha registrato, nella 12ª giornata di campionato, oltre 6,5 milioni di spettatori, con Inter-Milan ovviamente al primo posto. Sono stati 2.136.298 gli spettatori sintonizzati su Dazn per l’1-0 di Massimiliano Allegri a Cristian Chivu, superando di circa diecimila utenti il derby del 5 febbraio 2023, in cui aveva invece prevalso l’Inter grazie alla rete di Lautaro.

Il derby di domenica sera è inoltre la gara a pagamento più vista in questo campionato: il primato resta a Roma-Milan, ma in quel caso la visione fu aperta anche ai non abbonati, in chiaro. Ottimi risultati anche per Fiorentina-Juventus, che ha fatto registrare poco più di 1,5 milioni di spettatori. La gara meno vista del turno è stata Udinese-Bologna, con poco meno di 110.000 telespettatori.