La Fiorentina vuole blindare Fortini. C'è ottimismo per il rinnovo del contratto

vedi letture

La Fiorentina questa estate ha fatto una scelta importante sul fronte legato a Niccolò Fortini. Il club viola, con il "no" ai 13 milioni offerti dalla Roma a poche ore dalla fine del mercato, hanno dichiarato apertamente di voler puntare con forza sul giovane laterale classe 2005 l'anno scorso in prestito alla Juve Stabia. Il prodotto del vivaio della Fiorentina ha infatti trovato un più che discreto minutaggio fino ad oggi, e nella gara di stasera contro l'AEK Atene dovrebbe scendere in campo di nuovo come titolare.

Adesso per i viola il prossimo passo sarà quello di rinnovargli il contratto che, scandendo nel 2027, non può certamente lasciare sereni i viola. I contatti sono avviati, e le sensazioni, come rivela il Corriere Fiorentino, sono positive.