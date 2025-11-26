Champions League, l'Atalanta vince 3-0 mentre l'Inter perde 2-1
FirenzeViola.it
Si chiudono qui le gare valide per la quinta giornata del girone di Champions League. Per quanto riguarda le italiane Inter e Atalanta, che giocavano rispettivamente contro Atletico Madrid ed Eintracht Francoforte, c'è il k.o. dei milanesi e la vittoria dei bergamaschi. La squadra di Chivu ha perso 2-1 in Spagna con Zielinski che aveva risposto a Julian Alvarez ma che a poco è servito visto il gol nel finale di Gimenez; quanto alla formazione di Palladino, è 3-0 secco in Germania grazie ai gol di Lookman, Ederson e De Ketelaere
