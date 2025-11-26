Giordano sulla Lazio: "Viola e Atalanta sembravano meglio, invece sono in difficoltà"

Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, è stato interpellato dall'edizione odierna del Corriere della Sera per parlare dello stato di forma della squadra di Sarri. Nel farlo, l'ex centravanti ha messo a confronto i biancocelesti con altre formazioni di Serie A, tra cui la Fiorentina: "Considero questa squadra superiore a buona parte delle avversarie in campionato. Vero che forse 6-7 squadre sono superiori, ma un conto è finire il torneo a 1-2 punti da loro, un conto è ritrovarsi a -10. Atalanta e Fiorentina in estate potevano essere considerate superiori alla Lazio, eppure sono in difficoltà. Zaccagni e compagni devono approfittare di questo.

I biancocelesti hanno il dovere di puntare l’Europa. Nell’ultimo torneo sono stati in corsa per un posto in Champions fino alla fine. Poi all’ultima giornata possono restare nuovamente fuori o ritrovarsi in una posizione favorevole. Ma non accetterei di vederli esclusi dalla lotta. Anche perché senza le coppe europee un piccolo vantaggio rispetto alle competitor c’è".