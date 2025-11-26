Giordano sulla Lazio: "Viola e Atalanta sembravano meglio, invece sono in difficoltà"
Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, è stato interpellato dall'edizione odierna del Corriere della Sera per parlare dello stato di forma della squadra di Sarri. Nel farlo, l'ex centravanti ha messo a confronto i biancocelesti con altre formazioni di Serie A, tra cui la Fiorentina: "Considero questa squadra superiore a buona parte delle avversarie in campionato. Vero che forse 6-7 squadre sono superiori, ma un conto è finire il torneo a 1-2 punti da loro, un conto è ritrovarsi a -10. Atalanta e Fiorentina in estate potevano essere considerate superiori alla Lazio, eppure sono in difficoltà. Zaccagni e compagni devono approfittare di questo.
I biancocelesti hanno il dovere di puntare l’Europa. Nell’ultimo torneo sono stati in corsa per un posto in Champions fino alla fine. Poi all’ultima giornata possono restare nuovamente fuori o ritrovarsi in una posizione favorevole. Ma non accetterei di vederli esclusi dalla lotta. Anche perché senza le coppe europee un piccolo vantaggio rispetto alle competitor c’è".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati