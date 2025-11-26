Inter all'esame Atletico, Palladino debutta in Champions: le formazioni delle 21
Il menù della Champions League per questo mercoledì sera propone un big match per le italiane, con l'Inter in campo al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Debutto nella massima competizione europea invece per Raffaele Palladino, che la passata stagione ha assaporato la Conference League guidando la Fiorentina, mentre quest'anno approda nella coppa dalle grandi orecchie con la sua Atalanta, attesa alle 21 sul campo dell'Eintracht Francoforte. Queste le formazioni ufficiali delle due sfide.
EINTRACHT (4-2-3-1): Collins; Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan, Gotze, Knauff; Burkardt.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alvarez, Baena.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati