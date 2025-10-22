La Penna e la Fiorentina: tutti i precedenti. Che svista lo scorso anno contro l'Inter

Dopo quanto successo nell'ultimo turno di campionato a Milano contro il Milan, con il rigore fischiato a Gimenez per un presunto fallo di Parisi, c'è grande attenzione in casa Fiorentina alle designazioni arbitrali in vista dei prossimi match. Per quello di questa domenica, il derby dell'Appennino tra i viola e il Bologna che andrà in scena al Franchi alle ore 18:00, è stato scelto come direttore di gara Federico La Penna della sezione di Roma. Con lui sono 14 i precedenti dei viola, ed il bilancio è in parità: 6 vittorie, 6 sconfitte e 2 pareggi. Un po' più negativi invece i precedenti di La Penna con il Bologna: 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte in 17 incroci totali.

Tornando ai precedenti con la Fiorentina, l'ultimo incrocio in ordine temporale è quello risalente allo scorso campionato e alla sfida di San Siro contro l'Inter, gara durante la quale ci fu la clamorosa svista di La Penna e dell'assistente Scatragli su un pallone uscito di 20 centimetri e comunque dato buono ad un Bastoni che, crossando, è andato poi a guadagnarsi il calcio d'angolo da cui è scaturito il gol del momentaneo 1-0.