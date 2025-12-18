FirenzeViola Benvenuti in Conference: alla scoperta del Losanna nel segno di Antognoni

vedi letture

Capitale del Canton Vaud e dell’omonimo distretto, situata sulle sponde del lago di Ginevra, è la quarta città più grande della Svizzera, un importante centro di attività commerciali e bancarie, nonché la sede del CIO. E ospiterà una gara insospettabilmente delicata.

La puntata di oggi di Benvenuti in Conference è dedicata alla sesta e ultima avversaria della fase campionato della Fiorentina, l’FC Lausanne-Sport

Siamo a Losanna, dunque, per parlare di un club fondato nell’autunno del 1896 da sette adolescenti losannesi con il nome di Montriond Lausanne. Pochi anni dopo il club ingloba a sé la sezione calcistica del Lausanne Football and Cricket Club, per alcuni storici la più vecchia squadra di calcio del continente europeo. Nel 1920 nasce la polisportiva Lausanne-Sports.

Vincitrice di 7 campionati svizzeri tra gli anni 10 e gli anni 60, il Losanna é fallito nel 2002 ed è stato costretto a ripartire dalla quinta serie del calcio svizzero. Nel 2018 viene acquistata da Ineos, compagnia operante nel settore chimico che al momento è coinvolta nelle proprietà di Man Utd, Nizza e appunto Losanna.

Il Losanna gioca le proprie partite casalinghe allo Stade de la Tuilière: campo in erba sintetica, 12.500 spettatori di capienza, è stato inaugurato nel 2020.

E in stagione? In estate ha sorpreso tutti eliminando il Besiktas nel playoff di Conference. In patria il Losanna è ottavo su dodici squadre, con 21 pt in 17 giornate. In Conference, dopo le vittorie iniziali con Breidablik e Hamrun, sono arrivati il pareggio con l’Omonia, la sconfitta con il Lech e il pareggio con il Kups, per 8 punti totali.

Il Losanna del tecnico Zeidler ha a disposizione una rosa che abbraccia tutto il mondo: in rosa alcuni ex del nostro calcio come l’ex Atalanta e Torino Brandon Soppy e l’ex Spal Letiča in porta, da segnalare anche il rendimento degli attaccanti, come il canadese Theo Bair, già 10 gol in tutte le competizioni, e del maliano Diakité, 9 gol.

Losanna e Fiorentina sarà anche la partita di Giancarlo Antognoni, che proprio nella città elvetica ha chiuso la carriera da calciatore nel 1989.

Tutto è apparecchiato: 18 partite in contemporanea e Losanna come teatro dei 90 minuti che decreteranno il destino della Fiorentina nella fase campionato. Buon divertimento.