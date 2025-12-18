Fiorentina, possibile chance da titolare per Kouadio contro il Losanna

Fiorentina, possibile chance da titolare per Kouadio contro il LosannaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:31News
di Redazione FV

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com tra le varie sorprese di formazione della Fiorentina in vista della sfida di Conference League di questa sera contro il Losanna potrebbe esserci anche un ragazzo della ‘cantera’ viola ossia, Eddy Kouadio, che sta scalando le gerarchie e si sta candidando a giocare la sua prima partita da titolare con la maglia viola. Da capire, eventualmente, se il classe 2006 giocherà al posto di Pongracic come braccetto di destra o al posto di Dodo come esterno a tutto campo.