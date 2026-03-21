La Juventus punta la zona Champions contro un Sassuolo in difficoltà: le formazioni ufficiali
Alle 20.45 fischio d'inizio per Juventus-Sassuolo, con la squadra di Spalletti a caccia di una vittoria che la riporti, almeno temporaneamente in attesa del Como domani, in zona Champions. Il Sassuolo vuole interrompere il trend negativo di due sconfitte ma è alle prese con il caso della pertosse e dunque Grosso deve fare i conti con le assenze. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz.
A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Bakola, Vranckx, I. Kone; Berardi, Pinamonti, Volpato.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Nzola, Romagna, Moro, Lipani, Iannoni, Laurienté, Pedro Felipe. Allenatore: Fabio Grosso.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati