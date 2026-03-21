Dagli inviati Viareggio Cup, Palagi in esclusiva: "Bilancio ok. Fiorentina sempre vicina, un orgoglio Commisso alla finale 2025"

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Alessandro Palagi, presidente del CGC organizzatore della Viareggio Cup ha parlato in esclusiva a Radio FirenzeViola, durante "Made in Viola" per fare il punto sul torneo: "Il bilancio è positivo anche se è stato impegnativo far partire questo torneo visto il momento impegnativo che stiamo vivendo a livello mondiale ed abbiamo avuto diversi problemi con squadre provenienti dall'Africa visto l'irrigidimento dei consolati. Siamo dovuri intervenire in queste emergenze e siamo riusciti a far partire anche questa edizione, con impegno e sofferenza e finalmente siamo arrivati alle fasi finali. Ci auguriamo una finale all'altezza delle aspettative del nostro torneo".

Spazio alle africane, ma anche a realtà toscane:

"A causa dei problemi che ho detto abbiamo contattatato i nostri tanti amici del calcio anche locale e si sono messi a disposizione con molto entusiasmo che si è visto anche nei risultati. Il torneo anche se negli anni ha perso un po' di appeal a causa dell'assenza di tante squadre italiane visto il cambiamento del calcio, con troppe categorie e attività che tengono le società lontane dal nostro torneo, però stiamo ricevendo già adesioni per la prossima edizione".

Nelle semifinali tanta qualità:

"Sì ci sono squadre con giocatori fortissimi, nel Rijeka come nel One Touch, a testimonianza della nostra volontà di far partecipare tante squadre dell'Africa che per noi rappresentano in percentuale il mondo del calcio".

Buona affluenza di pubblico allo stadio dei Pini, un orgoglio per Viareggio averlo riaperto per il torneo no?

"Un orgoglio anche per noi costretti per ben 7 anni ad organizzare il torneo di Viareggio fuori dalla nostra città e dal nostro stadio conosciuti nel mondo grazie appunto al torneo. E per lunedì prossimo apriremo anche la gradinata. La Fiorentina tra l'altro è stata sempre vicina al torneo e lo scorso anno fu presente alla finale anche il presidente Rocco Commisso al quale abbiamo riconosciuto proprio per questo un premio alla memoria. Insomma siamo soddisfatti nonostante gli sforzi fatti".

Un ricordo di Rocco?

"Per me fu una grande emozione vederlo arrivare alla finale, volle essere presente nonostante avesse già qualche problemino e sono stato vicino a lui per una decina di minuti in cui si è dismostrato una persona speciale, umile con il quale ho potuto parlare di tante cose compreso del calcio giovanile e di quanto fatto da lui con il Viola Park. Io ho conosciuto tanti presidenti ma è stato un orgoglio aver potuto conoscere anche lui".