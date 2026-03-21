Il Torino resta in corsa fino al 90' ma il Milan vince 3-2 e va a -5 dall'Inter
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Il Milan batte il Torino per 3-2 in una gara piena di colpi di scena, con i granata costretti sempre a rincorrere e poi a cedere l'intera posta in palio. Con questa vittoria i rossoneri si riportano a -5 dall'Inter di scena domani sera a Firenze mentre il Torino resta a quota 33, a + 6 dal terzultimo posto e +5 dalla Fiorentina che deve appunto ancora giocare.
Al 35' a segno Pavlovic che porta in vantaggio il Milan ma il Colito Simeone è bravo a riacciuffare i rossoneri con un rimbalzo al 44'. Nella ripresa il Milan parte più forte e in due minuti, tra il 54' e il 56', si porta sul doppio vantaggio con le reti di Rabiot e Fofana. Vlasic su rigore all'82' riaccende le speranze per i granata ma è troppo tardi.
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