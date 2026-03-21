Graziani: "Fiorentina no vittima sacrificale con l'Inter, la vittoria della Cremonese non metta ansia"

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L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto a "Il Salotto dello Sport" su Rtv 38: "Il risultato della Cremonese ci penalizza un po' perché si avviicina noi anche se dobbiamo giocare e non vogliamo essere la vittima sacrificale. L'Inter è affamata di punti perché il destino è nelle loro mani, non vorrei che il risultato della Cremonese metta un po' di ansia alla Fiorentina, ma comunque vadano le cose delle altre la squadra viola deve fare le sue cose e il suo campionato. Poi c'è la difficoltà di altre squadre che sembravano salve, come il Cagliari ed altre appunto, più siamo coinvolte e più possibilità di salvarsi ci saranno".

La vittoria con il Rakow e quarti con il Palace?

"Buone notizie dall'Europa, come negli ultimi anni, la Fiorentina aveva sempre fatto bene in Europa. Quest'anno a differenza delle stagioni passate però andiamo bene in Europa e non in campionato, senza capire perché. Il Palace ora è temibile ed ha le nostre stesse ambizioni. Ma ora bisogna concentrarci sul campionato per via della classifica perché ci sono tempo e modo di arrivare alla salvezza. Le ultime partite ci diranno qualcosa di interessante, spero non si debba arrivare alle ultime ore per salvarci. E' stata una stagione complicata ma ora i giocatori viola sono consapevoli che c'è da lottare e ci proveranno anche domani".

Un giudizio su Parisi?

"In tempi non sospetti ho detto che uno come lui lo vogliono tutti perché ha il sorriso anche se non gioca e fa gruppo, lotta sempre. Trasmette professionalità".