FirenzeViola Inter "fortissima" ma la Fiorentina non può fermarsi ora, tra stimoli da big e fiato sul collo

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Domani sera la Fiorentina è chiamata ad una grande prova di maturità: prendere punti all'Inter che, pur non essendo al 100%, resta una squadra "fortissima" come nei giorni scorsi l'ha definita Paolo Vanoli. "Adesso dobbiamo essere bravissimi a recuperare - ha infatti detto il tecnico dopo la vittoria in Conference e la qualificazione - perché incontriamo una squadra fortissima che per di più è anche fuori dalle coppe e quindi ha avuto la settimana per prepararsi. Ma è una partita che darà stimoli importanti".

Stimoli contro una big

Sicuramente incontrare la capolista Inter darà stimoli importanti ai giocatori viola, in un momneto in cui stanno facendo degli step importanti tra risalita in classifica e qualificazione ai quarti di Conference. Due tappe fino a qualche tempo fa improbabili ma che ora devono dare alla Fiorentina la voglia di dare di più. Con il rispetto e la consapevolezza che, appunto, con l'Inter non sarà facile, nonostante assenze importanti nelle fila nerazzurre. Se non sono queste partite per i viola nelle quali cercare punti, la squadra contro le big ha messo sempre quell'orgoglio di chi in alto era partita per starci eccome.

La Cremonese è ripartita, i viola non possono fermarsi

Ma oltre all'orgoglio e la vetrina che può dare l'Inter, c'è da fare i conti anche con la classifica. Oggi la Cremonese si è sbloccata con il neo tecnico Marco Giampaolo e chissà che con idee e motivazioni nuove non riprenda appunto il suo percorso verso la salvezza. I 4 punti si sono ridotti di nuovo ad uno solo e domani la Fiorentina saprà se dietro a lei ne ha sempre due (Cremonese e Lecce, anch'esso a -1) o i salentini prenderanno punti sul campo della Roma che in Europa League ha speso non poche energie e potrebbe accusare anche il colpo dell'eliminazione dopo i supplementari con il Bologna. E poi c'è un Cagliari a +2 che può essere comunque scavalcato e risucchiato nella corsa salvezza. Insomma la Fiorentina non può abbassare la guarda e "arrendersi" all'idea di un'Inter per lei ingiocabile. Sarebbe rischioso andare a riposo senza aver mosso la classifica a differenza delle altre, anche perché gli scenari stanno cambiando giornata per giornata e la Cremonese appunto lo dimostra.

Voglia di festeggiare con i propri tifosi

Vanoli e la Fiorentina hanno deciso di aprire le porte del Viola Park ai tifosi, sabato prossimo, per un allenamento a porte aperte. Come la dirigenza anche Vanoli aveva detto fin dal suo arrivo di essere disponibile in un momento più tranquillo della stagione, visto la rincorsa che ha dovuto fare e i momenti bui passati. Ora la situazione è sì più tranquilla, ma certo lasciare tre punti all'Inter e restare in quel confine tra dentro e fuori renderebbe l'abbraccio dei tifosi meno bello.