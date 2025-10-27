La Juventus ha deciso, via Tudor: per l'Udinese una soluzione interna
La Juventus ha preso una decisione: Tudor sarà esonerato. Dopo la sconfitta ieri sera contro la Lazio, la società non lo confermerà alla guida della squadra. Per la partita contro l’Udinese si opterà per una soluzione interna. Dunque per la sfida del Franchi contro la Fiorentina, i bianconeri si presenteranno con un allenatore diverso rispetto a quello scelto alla fine della scorsa stagione.
