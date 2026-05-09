La Fiorentina su Angori. Tanti club sull'esterno, ma il Pisa non lo svenderà

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C'è anche la Fiorentina sulle tracce di Samuele Angori, rirporta SestaPorta.news. Dopo una stagione di crescita seppur con qualche intoppo, il classe 2003 ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alla sua duttilità, alla corsa e alla capacità di giocare sia da quinto di centrocampo che da terzino in una linea difensiva a quattro o a tre. E sul giocatore del Pisa si sarebbero addensate le mire di tante società. Secondo fonti vicine all’entourage del giocatore e alla società nerazzurra, Bologna, Parma, Cagliari e Fiorentina stanno monitorando il giocatore in vista della prossima stagione.

Nell’estate 2024 il Pisa lo ha acquistato a titolo definitivo dall’Empoli per una cifra vicina a un milione e 400 mila euro, una delle operazioni che oggi appare più riuscita dell’intera gestione sportiva recente ed è stato tra gli uomini simbolo della promozione in Serie A. Conscio del valore del giocatore, il club toscano non sarà certo incline a cederlo a prezzo di saldo, nonostante la retrocessione in Serie B.